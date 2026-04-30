Yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında nisan ayında tahliye edilen Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasına itiraz etti. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan deneyimli oyuncu, kararın adil olmadığını savundu.

GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM

Aralık 2025'te tutuklanan ve yaklaşık dört ay cezaevinde kaldıktan sonra 3 Nisan 2026 tarihinde görülen ilk duruşmada serbest bırakılan Yandaş, yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, avukatlarının ve çevresinin Tahkim Kurulu sürecini beklemesini tavsiye ettiğini aktardı. Yandaş, "Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum." ifadelerini kullanarak, verilen kararın değişeceğine dair inancı olmadığını belirtti. Ailesinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini vurgulayan futbolcu, Tahkim aşaması bittikten sonra daha geniş çaplı bir değerlendirme yapacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN SERT TEPKİ

Oyuncusuna verilen cezaya sarı-lacivertli kulüp de kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması sürerken PFDK'nın bu yönde bir disiplin cezası uygulaması eleştirildi. Kulüp yönetimi, 12 aylık hak mahrumiyeti kararının kesinlikle kabul edilemez nitelikte olduğunu kamuoyuna bildirdi. İddianamede savcılığın Yandaş hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep ettiği, basına yansıyan bazı haberlerde bu sürenin 17 yıl 10 aya kadar çıkabildiği belirtilmişti. Buna rağmen dosyada henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmuyor.

SPOR KAMUOYU VE ALANYA'DAKİ YANSIMALARI

Türk futbolunu derinden sarsan bahis ve şike soruşturmaları, Süper Lig'in önemli temsilcilerinden Corendon Alanyaspor'un bulunduğu Alanya spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Disiplin kurullarının adli yargılama sonuçlanmadan verdiği bu tür emsal kararların, ilerleyen dönemde ligin genel dinamiklerine ve hukuki süreçlere olası yansımaları dikkat çekiyor. Bölgedeki futbolseverler ve spor otoriteleri, Tahkim Kurulu'nun vereceği nihai kararın Türk futbolunda yeni bir tartışma zemini yaratabileceğini öngörüyor.