İstanbul Ataşehir'de bir otopark anlaşmazlığı sırasında komşusuna "Hakim/Savcı" ibareli kart göstererek baskı kurmaya çalışan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, şüphelinin yargı mensubu olmadığını saptadı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, videodaki şahsın kimlik tespiti hızla gerçekleştirildi. Kurum, kadının hakim veya savcı unvanına sahip olmadığını bildirerek olayla ilgili resmi soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

SAHTE KİMLİKLE TEHDİT NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Görüntülerde, aracını çekmesini talep eden vatandaşa karşı resmi bir kurumun gücünü kullanıyormuş izlenimi veren şüphelinin tavırları kamuoyunda tepki topladı. Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu bağlamında değerlendirilen bu tür vakalar, adli makamlarca titizlikle inceleniyor.

ALANYA İÇİN BU OLAY NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Nüfus yoğunluğunun ve araç sayısının özellikle yaz aylarında ciddi oranda arttığı Alanya gibi turizm merkezlerinde de benzer park yeri tartışmaları sıklıkla yaşanıyor. Uzmanlar, vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları bu tip kriz anlarında sivil kişilerin gösterdiği yetkisiz kurum kartlarına itibar etmemesi gerektiğini aktardı. Herhangi bir hak ihlali veya sahte unvan kullanımı şüphesinde doğrudan kolluk kuvvetlerine başvurulması, yasal sürecin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıyor.