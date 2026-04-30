Küresel piyasalarda artan petrol fiyatları, değerli metaller üzerindeki baskısını artırarak haftanın ilk günlerinde altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Finans analisti İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle birlikte ons altın 4.566 dolar seviyelerine inerken, gram altın 6.633 TL bandına kadar geriledi.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI FRENLİYOR

Brent petrolün varil fiyatının 113 dolar seviyelerine ulaşması, küresel ölçekte maliyet enflasyonu endişelerini tetikliyor. Uzmanlar, bu durumun altın ve diğer değerli madenlerde satış baskısı oluşturduğunu aktardı. Jeopolitik riskler ile OPEC eksenli gelişmeler, piyasalardaki fiyatlamaların temel dinamiklerini oluşturmaya devam ediyor.

ALANYA PİYASALARINDA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

ABD

Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak faiz kararları, döviz ve altın yatırımcılarının radarında bulunuyor. Alanya'daki kuyumcu esnafı ve turizm sezonu öncesi birikimlerini değerlendirmek isteyen yerel yatırımcılar için bu dalgalanmaların muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Faiz oranlarında net bir değişiklik beklenmese de, enerji piyasalarına yönelik verilecek mesajların altının yönünü belirleyebileceği öne sürüldü. Memiş, önümüzdeki süreçte petrol kaynaklı enflasyon baskısının piyasalarda dalgalanmayı sürdürebileceğini bildirdi.