Süper Lig'de oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson'un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tecrübeli file bekçisine ağır yaptırımlar uygulandı.

Kurulun yayımladığı resmi kararda, Ederson Santana de Moraes'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle cezalandırıldığı bildirildi. Çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamayacağı maçın haricinde, FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 80.000 TL para cezası verildiği aktarıldı.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETE EK CEZA

Aynı müsabaka içindeki disiplinsiz tavırlarını sürdüren Brezilyalı sporcuya, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ayrıca 400.000 TL para cezası daha kesildi. PFDK'nin duyurduğu bu kararlarla birlikte 3 maç men cezası alan Ederson, Süper Lig'in kalan haftalarında takımının formasını giyemeyecek.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLAR SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'daki futbolseverlerin ve Fenerbahçe taraftarlarının da yakından takip ettiği bu gelişme, şampiyonluk yarışındaki olası yansımalarıyla dikkat çekiyor. Turizm kentindeki spor kamuoyu, ligin son virajında as kalecisinden mahrum kalacak olan sarı lacivertli ekibin kalesini kimin devralacağını ve bu durumun takımın genel performansına muhtemel etkisini değerlendiriyor.