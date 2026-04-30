Tünektepe teleferik kazasının ardından sosyal medyada yayılan görüntüler tartışma yarattı; Ali Mahir Başarır iddialara sert tepki gösterdi.

İDDİALAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe teleferik kazası sonrası teknede eğlence iddiası, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Paylaşımlarda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin kazanın hemen ardından teknede bulunduğu öne sürüldü.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların olduğu süreçte bu görüntülerin çekildiği iddiası, kısa sürede tartışma yarattı. Ancak görüntülerin zamanı ve bağlamı konusunda farklı değerlendirmeler ortaya çıktı.

BAŞARIR’DAN SERT AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gündeme gelen iddialara doğrudan yanıt verdi. Başarır, kazanın yaşandığı gün ve sonrasında sahada olduklarını belirterek şu ifadeyi kullandı:

“12 ve 13 Nisan’da Antalya’da kriz masasında yer aldık, kurtarma çalışmalarını sahada takip ettik.”

Başarır, sosyal medyada yayılan görüntülerin olayla ilgisi olmadığını, farklı bir tarihte çekildiğini savundu.

“GÖRÜNTÜLER FARKLI TARİHE AİT”

Başarır açıklamasında, paylaşılan videoların bir aile tatili sırasında çekildiğini ve kazayla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca görüntülerin izinsiz şekilde servis edildiğini öne sürdü.

“Bu görüntüler nasıl elde edildi?” sorusunu gündeme taşıyan Başarır, olayın aynı zamanda bir kişisel veri ihlali boyutu taşıdığını ifade etti.

TARİH TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Başarır, söz konusu görüntülerin tarihlerinin değiştirildiğini iddia ederek kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini savundu. Açıklamada, kriz sürecinde valilik, emniyet ve jandarma ile koordinasyon halinde çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.

Antalya teleferik kazası sonrası teknede eğlence iddiası, sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, olayın görüntülerin gerçek tarihi üzerinden netlik kazanması bekleniyor.