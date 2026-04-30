HAZİNE ve Maliye Bakanlığı tarafından alındığı belirtilen karar, özellikle turizm bölgelerinde faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile ikamet iznini yenilemek isteyen yabancılar arasında tepkiye neden oldu. Yüzde 3 bini bulan artışın, Türkiye’de uzun süreli kalmayı planlayan yabancılar için ciddi bir mali yük oluşturacağı ifade ediliyor.

ALANYA İÇİN ‘İKİNCİ DARBE’ YORUMU

Alanya’da bazı mahallelerde halihazırda uygulanan ikametgah kısıtlamalarının kaldırılması yönünde çağrılar sürerken, harçlara yapılan bu yüksek artışın ‘ekonomiye ikinci darbe’ olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, hem kısıtlamalar hem de artan maliyetlerin yabancı yerleşimini zorlaştırdığını vurguluyor. Sektör temsilcileri, bu denli yüksek bir artışın konut kiralamadan turizme kadar birçok alanı olumsuz etkileyebileceğini ifade ederken, bazı yabancıların alternatif ülkelere yönelebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Alanya gibi yabancı nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kararın etkilerinin daha belirgin hissedileceği öngörülüyor.

‘HARÇ ŞOKU ALANYA’YI VURUR’

Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, “İkametgah harçları ile ilgili bin küsür lira olan harç ücretinin 30 küsür bin lira olduğunu öğrendik. Eğer böyle bir durum uygulanacaksa Alanya için çok kötü olur. Çünkü turist gelsin ve Alanya’mıza gelir gelsin diye uğraşıyoruz. Turizmden elde edilen gelirlerle 81 ilden gelen insanlar çalışıyor. Ama bu şekilde devletin halkı düşünmeden bin lira olan bir harcı çok yüksek bir bedelle 30 bin liraya çıkarması kabul edilebilir bir durum değil. Bunun tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Alanya için durum tehlikeye gidiyor. İkametgahlar zaten kapalı. Bir de şimdi harçlar da yükselecek. Biz emlakçılar olarak bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” dedi.

ALANYA’DA ESNAFTAN SİYASİLERE AÇIK ÇAĞRI

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer, “2022 yılından bu yana Alanya ekonomisini ciddi şekilde etkileyen ikamet kısıtlaması uygulaması, ne yazık ki hâlâ çözülmüş değil. Kapalı mahallelerde yabancı nüfus yasal sınırın altına düşmüş olmasına rağmen bu bölgeler ikamete açılmıyor. Bununla da kalmayıp, ikamet harçlarında yapılan astronomik artışlar durumu daha da ağırlaştırıyor. Sivil toplum kuruluşlarının ve siyasilerin girişimleri ise şu ana kadar sonuçsuz kalmış durumda. Bu şartlar altında insanın aklına şu soru geliyor: Yabancı yatırımcıyı ülkemizden uzaklaştırmak için daha hangi engeller çıkarılacak? Alanya esnafı olarak beklentilerimizle karşılaştığımız tablo arasında büyük bir uçurum var. Eğer yabancı yatırımcı istenmiyorsa ve bu yönde bir politika izleniyorsa, bunun açıkça ifade edilmesi gerekir. Çünkü esnaf bir yandan artan mali yüklerle mücadele ederken, diğer yandan ikamet kısıtlamasının kaldırılacağı umuduyla borçlanmaya devam ediyor. Alanya'yı temsil eden tüm siyasileri konuyla ilgili sorunları görmezden gelmeyi bırakıp esnafın canını, işini ve geleceğini kurtarmaya davet ediyorum” diye konuştu.

‘EKONOMİK GERÇEKLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI’

Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği (TTPP) Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Gürcan, “Son dönemde yabancıların Türkiye’de ikamet almasına yönelik harçlarda yapılan afaki artışlar, özellikle Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren sektörler açısından ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiştir. TTPP Derneği olarak üzülerek görmekteyiz ki; hükümet, var gücüyle inşaat ve emlak sektörünü ve bu sektörlerin beslediği yaklaşık 100’e yakın meslek grubunu adeta cezalandırırcasına bu türden uygulamaları hayata geçirmeye devam etmektedir. Alınan bu kararlar yalnızca sektörel daralmaya yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda bölge ekonomisini içinden çıkılması güç bir darboğaza da sürüklemektedir. Defalarca dile getirilmesine rağmen, başta Antalya olmak üzere, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının Ankara nezdinde gerçekleştirdiği onlarca ziyaret ve hazırladığı kapsamlı raporlar ne yazık ki görmezden gelinmiş gibi görünüyor. Sahadan gelen gerçek veriler ve çözüm önerileri yeterince dikkate alınmadan alınan kararlar, ekonomik gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Antalya’nın lokomotif sektörleri olan inşaat, tarım ve turizm; birbirini besleyen ve bölge ekonomisini ayakta tutan temel dinamiklerdir. Ancak mevcut uygulamalar, bu sektörlerin önünü açmak yerine kısıtlayıcı ve caydırıcı bir nitelik taşımakta, yatırım ortamını zedelemekte ve bölgeyi ekonomik anlamda iflasa sürükleme riski barındırmaktadır. Özellikle ikamet alan yabancıların bölge ekonomisine sağladığı katkı göz ardı edilemez boyuttadır. Gayrimenkul alımları, kiralamalar, günlük harcamalar, hizmet sektörüne olan katkıları ve oluşturdukları ekonomik hareketlilik, yerel esnaftan büyük işletmelere kadar geniş bir kesime doğrudan fayda sağlamaktadır. Buna rağmen ikamet harçlarına yapılan yüksek oranlı zamlar, açık bir şekilde “sizi burada istemiyoruz” mesajı olarak algılanacak ve buraya yerleşmeyi düşünen yabancı yatırımcılarda büyük tedirginlik ve çekimserlik yaratacaktır. Bu yaklaşım yalnızca yabancı yatırımcıyı ve yerleşik yabancıları değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi, esnafı, üreticiyi ve hizmet sektörünü de doğrudan olumsuz etkilemektedir. TTPP Derneği olarak çağrımız nettir, ekonomik gerçekler göz önünde bulundurulmalı, bölge dinamikleri dikkate alınmalı ve üretimi, yatırımı ve istihdamı destekleyen politikalar hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde alınan bu kararların orta ve uzun vadede telafisi çok daha ağır sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 MAYIS

Yeni harç tarifesinin 1 Mayıs itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi beklenirken, kararın detaylarına ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR