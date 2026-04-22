ANTALYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, Antalya genelindeki yatırımların durumu, tamamlanan projeler ve devam eden çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

4 MİLYAR 628 MİLYON TL'LİK HARCAMA

Antalya'da 2026 yılı mart ayı sonu itibarıyla 458 proje üzerinde çalışıldığını açıklayan Vali Şahin, "Bu projelerin 338'i genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 120’si ise belediyelerin imkânlarıyla gerçekleştirildi. Bedeli 192 milyar 62 milyon TL olan bu projelerin 2026 yılı ödenekleri ise 29 milyar 427 milyon TL’dir. Mart ayı sonu itibarıyla, 4 milyar 628 milyon TL harcama yapılarak yüzde 16 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı" dedi.

GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 338 ADET PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞTI

Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 338 projenin bedelinin 170 milyar 257 milyon TL olduğunu ifade eden Vali Şahin, "2026 yılı ödenekleri toplamı ise 19 milyar 272 milyon TL tutarında olup, bu projelere mart ayı sonu itibarıyla 1 milyar 925 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 10 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" ifadelerine yer verdi. Belediyeler tarafından yürütülen 120 proje bedelinin 21 milyar 804 milyon TL olduğunu belirten Vali Şahin, "Bu projelerin 2026 yılı ödenekleri ise 10 milyar 155 milyon TL olup, mart ayı sonu itibarıyla 2 milyar 702 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 27 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu. Yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin, 2 milyar 540 milyon TL harcama tutarı ile en çok diğer kamu hizmetleri sektöründe olduğunu belirten Vali Şahin, ikinci sırada 932 milyon TL harcama tutarı ile ulaştırma-haberleşme, üçüncü sırada ise 664 milyon TL harcama tutarı ile eğitim sektörünün olduğunu ifade etti.

18 PROJE TAMAMLANDI, 291'İ DEVAM EDİYOR

458 projeden 18’inin tamamlanarak hizmete alındığını, 65 projenin ise ihale aşamasında olduğunu belirten Vali Şahin, 83 projeye henüz başlanmadığını, 291 projenin halen devam ettiğini, 1 projenin ise tasfiye edildiğini ifade etti. Toplantıda, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunum da yapıldı.

Kaynak: DHA