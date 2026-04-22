TÜİK tarafından yayımlanan son “İstatistiklerle Çocuk” bültenine göre, Türkiye’de bebek isim tercihleri 2026’da da büyük ölçüde önceki yılın izlerini taşıyor. Henüz 2026 doğum verileri açıklanmasa da, en güncel tablo 2025 yılına ait veriler üzerinden şekilleniyor.

ERKEK VE KIZ İSİMLERİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Son açıklanan verilere göre Türkiye genelinde erkek bebeklerde Alparslan, Göktuğ ve Metehan isimleri zirvede yer aldı. Kız bebeklerde ise Alya, Defne ve Gökçe en çok tercih edilen isimler oldu.

Bu isimler 2026’da da ebeveynlerin en çok konuştuğu ve tercih ettiği isimler arasında yer almayı sürdürüyor.

BİNLERCE BEBEĞE AYNI İSİMLER VERİLDİ

Verilere göre:

Alparslan: 7.527 bebek

Göktuğ: 6.036 bebek

Metehan: 5.393 bebek

Alya: 8.751 bebek

Defne: 7.731 bebek

Gökçe: 7.603 bebek

Bu rakamlar, Türkiye’de isim tercihinin belirli isimler etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

GELENEKSEL İSİMLER HALA GÜÇLÜ

0-17 yaş grubuna bakıldığında ise tablo biraz değişiyor. Türkiye genelinde en yaygın erkek isimleri Yusuf, Mustafa ve Ömer olurken; kız çocuklarında Zeynep, Elif ve Ecrin öne çıkıyor.

Bu durum, yeni doğanlarda modern ve kısa isimlerin yükselişte olduğunu, ancak toplum genelinde geleneksel isimlerin etkisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

2026’DA TREND NE YÖNDE?

Uzmanlara göre son yıllarda:

Kısa ve modern isimler tercih ediliyor

Tarihî ve güçlü anlam taşıyan erkek isimleri öne çıkıyor

Doğa ve sade anlamlı kız isimleri yükselişte

2026 yılında doğan bebeklerde de bu eğilimin devam ettiği, özellikle tek kelimelik, kolay telaffuz edilen isimlerin daha çok tercih edildiği görülüyor.