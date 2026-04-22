Alanya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik özel bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan duyuruya göre, bayram günü boyunca Alanya Teleferik Tesisi, 14 yaş ve altı çocuklar için ücretsiz olacak. Uygulama, hem bayram coşkusunu artırmayı hem de çocukların Alanya’nın simge noktalarından birini yakından deneyimlemesini amaçlıyor.

ALANYA’NIN MANZARASI ÇOCUKLARA ARMAĞAN

Belediyeden yapılan açıklamada, “Çocuklarımızı bu anlamlı günde kentimizin eşsiz manzarasını keşfetmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Teleferik yolculuğu sırasında çocuklar, Alanya Kalesi ve Kleopatra Plajı başta olmak üzere kentin önemli noktalarını kuşbakışı izleme fırsatı bulacak.

AİLELER İÇİN BAYRAM ALTERNATİFİ

Ücretsiz teleferik uygulaması, özellikle aileler için 23 Nisan’da alternatif bir etkinlik seçeneği sunuyor. Bayram günü çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen ailelerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yetkililer, gün içinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle ziyaret saatlerinin planlı yapılmasını öneriyor.

TURİZM VE KENT TANITIMINA KATKI

Alanya’nın önemli turizm değerlerinden biri olan teleferik hattı, bu tür özel günlerde yapılan uygulamalarla hem yerel halkın erişimine açılıyor hem de kentin tanıtımına katkı sağlıyor. 23 Nisan gibi anlamlı bir günde çocuklara sunulan bu fırsat, sosyal belediyecilik uygulamaları arasında öne çıkıyor.

Bayram süresince kent genelinde düzenlenen etkinliklerle birlikte değerlendirildiğinde, Alanya’da 23 Nisan’ın dolu dolu geçmesi bekleniyor.