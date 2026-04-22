Alanya Belediyesi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen makam devir teslim töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik; Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu Müdürü Murat Ergün Gözütok ile 7. sınıf öğrencileri Karsu Çatal ve Aylin Küçük’ü ağırladı. Başkan Özçelik, “Ulu Önderimizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve Cumhuriyetimiz için çok önemli olan bir günde burada olduğunuz için teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN KARSU’DAN ANLAMLI MESAJ

Başkanlık koltuğuna oturan Karsu Çatal, Alanya Belediye Başkanı olarak yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Çatal, “Bu anlamlı gün sadece bir bayram değil, aynı zamanda biz çocuklara verilen değerin ve duyulan güvenin en güzel göstergesidir. Dünyada ve ülkemizde biz çocukları üzen bazı olaylar yaşanıyor. Özellikle okullarda yaşanan şiddet olayları, en güvende olmamız gereken yerlerde bile endişe duymamıza neden oluyor. Oysa okullar; sevginin, bilginin ve dostluğun olduğu yerler olmalıdır. Hiçbir çocuk korkuyla değil, umutla ve mutlulukla okula gitmelidir. Bunun için büyüklerimizden beklentimiz; çocukların sesini daha çok duymaları, bizleri anlamaları ve bizler için daha güvenli bir gelecek inşa etmeleridir. Biz çocuklar sadece geleceğin değil, bugünün de bir parçasıyız. Fikirlerimizle, hayallerimizle ve umutlarımızla daha güzel bir dünya kurabiliriz. Biliyoruz ki sevgi varsa umut vardır, umut varsa gelecek vardır. Bu anlamlı görevi bana layık gören başta Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.” dedi.

BAŞKAN KARSU TALİMATINI VERDİ

Başkan Özçelik, Karsu’nun konuşmasındaki tüm sözlerine katıldığını belirterek, görev süresi boyunca çocukların huzurlu ve konforlu bir ortamda yaşamaları ve eğitim görmeleri için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Temsili Başkan Karsu Çatal, daha sonra Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Hasan Can Kambuoğlu ile makamında görüşerek, okulların yaz tatiline girmesinin ardından Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu’nun dış cephe duvarlarının boyanması talimatını verdi. Başkan Yardımcısı Koçak, Fen İşleri Müdürlüğünce gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Özçelik, günün anısına hediye takdim etti.

