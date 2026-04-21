Antalya Muratpaşa’da akşam saatlerinde yaşanan olayda, evde yangın çıkarmaya çalışan genç ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Mahallede kısa süreli panik yaşandı.

OLAY MURATPAŞA’DA AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2010 Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binada dün saat 19.30 sıralarında yangın girişimi yaşandı. Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Abdullah C., ailesinin evde olmadığı sırada odadaki yatağı ateşe verdi.

KOMŞULAR DUMANI FARK ETTİ

Binadan yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALKONDAN GİRİP MÜDAHALE ETTİLER

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle daireye kapıdan giremedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkondan içeri girerek yangına müdahale etti.

GENÇ DUMANLARIN ARASINDAN ÇIKARILDI

Ev içinde yoğun duman arasında kalan genç, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Abdullah C.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. O sırada apartman önünde bekleyen komşuların da müdahaleye destek verdiği görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu bildirdi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Binada ciddi hasar oluşmazken, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesi son anda engellendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.