Alanya sosyal medya paylaşımı tutuklama olayı, ilçede dikkat çeken bir adli gelişme olarak kayıtlara geçti. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında inceleme başlatılan A.A. (48), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Olay, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında ortaya çıktı. Ekipler, sosyal medya içerikleri üzerine yapılan değerlendirme sonrası A.A.’yı adresinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri için karakola götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., aynı gün içinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

2 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Mahkeme, A.A. hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verdi. Kararın ardından şüpheli cezaevine gönderildi.

Alanya’da sosyal medya paylaşımlarına yönelik başlatılan bu tür soruşturmaların son dönemde arttığı görülürken, yetkililer dijital içeriklerde yasal sınırların gözetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.