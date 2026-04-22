Mısır’daki Giza Piramidi enerji üretim sistemi teorisi sosyal medyada hızla yayılırken, uzmanlar iddiaların bilimsel dayanağını sorguluyor.

YENİ TEORİ GÜNDEM OLDU

Mısır’daki Giza Piramidi hakkında yıllardır kabul edilen “firavun mezarı” görüşü, son günlerde ortaya atılan yeni bir teoriyle yeniden tartışmaya açıldı. İddiaya göre dev yapı, yalnızca bir mezar değil; kimyasal reaksiyonlar yoluyla enerji üreten gelişmiş bir sistem olabilir.

Bu teori özellikle sosyal medya ve video platformlarında geniş yankı buldu. Ancak konuya ilişkin resmi bir bilimsel doğrulama bulunmuyor.

KİMYASAL KALINTI İDDİASI

İddiayı gündeme getiren içerik üreticisi AJ Gentile, katıldığı bir programda piramidin iç bölümlerinde çinko klorür, hidroklorik asit ve sülfürik asit izleri bulunduğunu öne sürdü. Gentile, bu tür maddelerin klasik bir mezar yapısında bulunmasının olağan olmadığını savundu.

Ancak arkeoloji ve kimya alanındaki uzmanlar, bu tür iddiaların akademik yayınlarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

“HİDROJEN GAZI ÜRETİLİYORDU” İDDİASI

Teoriye göre piramidin içinde yer alan kanallar, kimyasalların belirli bir sistemle hareket etmesini sağlıyor ve bu süreçte hidrojen gazı oluşuyordu. Ortaya çıkan basınç ve titreşimlerin de yapının taşlarıyla etkileşerek enerjiye dönüştüğü ileri sürülüyor.

Ayrıca piramidin içindeki granit taşlarda bulunan kuvars minerali üzerinden elektrik üretimi yapılmış olabileceği iddia ediliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ana akım Mısırbilimciler, piramidin yaklaşık 4.500 yıl önce Firavun Khufu (Keops) için inşa edilmiş bir mezar olduğu görüşünü koruyor. Arkeolojik bulgular, yapı içinde defin amaçlı kullanılan alanların bulunduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bugüne kadar piramitlerin enerji üretim sistemi olarak kullanıldığına dair kanıtlanmış bir bilimsel veri olmadığını açıkça ifade ediyor.

ALTIN TEPETAŞI VE KABLOSUZ ENERJİ İDDİASI

Teoriye göre piramidin tepesinde yer aldığı düşünülen altın kaplama taşın, enerjiyi gökyüzüne ileten bir sistemin parçası olduğu öne sürülüyor. Bu sistemin bir tür kablosuz enerji iletimi sağlayabileceği iddia ediliyor.

Ancak bu görüşler de henüz bilimsel çevreler tarafından doğrulanmış değil.

GERÇEK NE, İDDİA NE?

Giza Piramidi hakkında ortaya atılan bu tür teoriler, zaman zaman gündem oluyor. Ancak mevcut akademik veriler, piramidin bir mezar yapısı olduğu yönündeki görüşü desteklemeye devam ediyor.

Yeni iddiaların bilimsel olarak kabul görmesi için, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan somut kanıtlar gerekiyor.

Şu an için “piramitler enerji üretiyordu” iddiası, bilimsel gerçek değil; tartışmalı bir teori olarak değerlendiriliyor.