SAMİMİ VE DUYGUSAL BULUŞMA

Gerçekleşen ziyarette iki isim uzun süre sohbet ederken, gündemde hem güncel konular hem de geçmişe dair anılar vardı. Özellikle Tanrıtanır’ın “Josef Kadir” lakabıyla tanınan merhum babası Kadir Tanrıtanır üzerine yapılan sohbet, buluşmaya duygusal anlar kattı. Dim’in, eski dostu Kadir Tanrıtanır ile yaşadığı anıları paylaşması, ziyarete ayrı bir anlam kazandırdı.

ANILAR TAZELENDİ

Yıllara dayanan dostluk bağlarının yad edildiği görüşmede, Alanya’nın geçmişi ve sosyal hayatına dair hatıralar da yeniden gündeme geldi. Dim, merhum Kadir Tanrıtanır’ın Alanya’daki yeri ve bıraktığı izlere dikkat çekerek, dostluklarının her zaman özel bir yerde olduğunu ifade etti.

ANLAMLI HEDİYE

Ziyaretin sonunda Mehmet Ali Dim, Mehmet Tanrıtanır’a Yeni Alanya Gazetesi tarafından hazırlanan “Alanya’nın 50 Yılı” adlı eseri hediye etti. Anlamlı hediye karşısında memnuniyetini dile getiren Tanrıtanır, kitabı büyük bir ilgiyle okuyacağını belirterek teşekkür etti. Samimi atmosferiyle dikkat çeken ziyaret, hem geçmişin yad edildiği hem de dostlukların pekiştirildiği özel bir buluşma olarak hafızalarda yer etti. Cemali AYDINOĞLU

