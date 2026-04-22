​Türkiye İşçi Partisi (TİP) Alanya İlçe Yöneticisi Tuğba Müjde Koçak, Cikcilli Mezarlığı’nın fiziksel koşulları ve çevresinde yaşanan güvenlik sorunları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Koçak, vatandaşların en acı günlerinde bir de ihmalkârlıkla mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, Alanya Belediyesi’ni göreve çağırdı.

​"ACININ YANINA BİR DE ÇİLE EKLENİYOR"

​Yaklaşık 50 dönümlük bir alanda 2010 yılından bu yana hizmet veren Cikcilli Mezarlığı’nın mevcut durumunu "kamuya ait unutulmuş alan" olarak tanımlayan Koçak, vatandaşlardan gelen şikâyetlerin boyutuna dikkat çekti. Yolun bozuk ve çamur içinde olmasının hem defin işlemlerinde hem de kabir ziyaretlerinde büyük mağduriyet yarattığını ifade eden Koçak, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken bir de bozuk yollarda çile çekiyorlar. Mezarlığın yolu bakımsız ve çamur içinde. Belediye yetkililerinden öncelikli olarak bu kronikleşmiş sorunu çözmesini bekliyoruz."

​GÜVENLİK RİSKİ VE BAŞIBOŞ HAYVAN SORUNU

​Sadece yol probleminin değil, mezarlık çevresindeki güvenlik zafiyetinin de altını çizen Koçak, bölgedeki başıboş hayvanların ziyaretçiler için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Koçak, bu durumun özellikle yaşlı ve çocuklu vatandaşlar için korkutucu bir hal aldığını vurguladı.

​​Yerel yönetimin "halkçı belediyecilik" vaatlerini hatırlatan Tuğba Müjde Koçak, sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda çağrıda bulundu: "Alanya’nın temel problemi haline gelen bu yollar ne zaman düzeltilecek? Halkçı belediyecilik diyerek yola çıkanlar, en azından doğrudan belediyenin yetki alanında olan sorumluluklarını yerine getirmelidir. Halkımızın bir sözü vardır; 'Helva sizin evde pişmiyorsa tatlı gelir.' Mezarlığa yolu düşen vatandaşların yaşadığı zorlukları anlamak için o acıyı bizzat tecrübe etmeniz gerekmemeli."

​TİP Alanya İlçe Örgütü, konunun takipçisi olacaklarını ve bölgedeki iyileştirme çalışmaları başlayana kadar vatandaşın sesini duyurmaya devam edeceklerini bildirdi.