Alanya’da şehir içi ulaşımı doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. 25 Metrelik Yol üzerindeki Yaşam Hastanesi kavşağı, yapılan çalışma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Yetkililer, özellikle günün yoğun saatlerinde bu güzergahı kullanan sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi gerektiğini bildirdi. Trafik akışının aksamaması için çevrede yönlendirme levhaları yerleştirilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK ETKİLENEBİLİR

Alanya’nın en işlek noktalarından biri olan kavşağın kapatılmasıyla birlikte, merkezde trafik yoğunluğunun artabileceği değerlendiriliyor. Özellikle hastane çevresi ve bağlantı yollarında zaman zaman sıkışıklık yaşanabileceği ifade ediliyor.

ÇALIŞMALARIN SÜRESİ NETLEŞMEDİ

Kapatmanın ne kadar süreceğine ilişkin resmi bir süre paylaşılmazken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Sürücülerin gelişmeleri takip etmesi ve trafik işaretlerine uyması istendi.