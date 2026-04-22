Alanya’da 2000 yılı öncesi yapılan binalarda deprem riski artıyor. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Alanya Temsilcisi Emrah Yılmaz, kentteki mevcut yapı stokuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle eski binaların ciddi yapısal riskler taşıdığına dikkat çekti. Yılmaz, bu yapıların vakit kaybetmeden teknik incelemeye alınması gerektiğini vurguladı.

2000 ÖNCESİ BİNALARDA GİZLİ TEHLİKE

Alanya’nın yapı denetim sisteminin pilot uygulandığı bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, 2000 yılı öncesi yapılarda mühendislik hizmeti eksikliği ve düşük malzeme kalitesinin öne çıktığını söyledi. Özellikle bodrum ve zemin katlarda izolasyon yetersizliğine bağlı oluşan korozyon (demir paslanması) vakalarının yaygın olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun taşıyıcı sistemde ciddi güç kaybına yol açtığını belirten Yılmaz, “Korozyon, kolon içindeki demirleri zayıflatıyor. Bu da binanın deprem anındaki dayanımını doğrudan düşürüyor” dedi.

KAÇAK MÜDAHALELER RİSKİ BÜYÜTÜYOR

Yalnızca eski yapıların değil, sonradan yapılan müdahalelerin de tehlikeyi artırdığına işaret eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Basit tadilat adı altında kolon ve kirişlere zarar verildiğini görüyoruz. Kaçak kat çıkılması, çatı ilavesi gibi uygulamalar binanın dengesini bozuyor.”

Yılmaz’a göre, projeye uygun yapılmış binalarda bile sonradan yapılan bu tür değişiklikler, deprem performansını ciddi şekilde düşürüyor.

ALANYA’DA RİSKLİ YAPI SAYISI BİLİNMİYOR

İlçedeki riskli yapı oranına dair net bir veri bulunmadığını belirten Yılmaz, Türkiye genelinde kapsamlı bir yapı envanteri eksikliği olduğuna dikkat çekti. Bu durumun hem planlama hem de risk yönetimi açısından önemli bir açık oluşturduğunu söyledi.

İMAR BARIŞI BİNALARINA AYRI PARANTEZ

İmar barışından yararlanan yapıların büyük bölümünün kaçak imalat içerdiğini ifade eden Yılmaz, bu binaların da mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Ruhsatlı ve denetimli yapılar genelde daha güvenli. Ancak 2000 öncesi binalar ve imar barışı kapsamındaki yapılar mutlaka teknik kontrolden geçmeli” diyen Yılmaz, riskin bu grupta yoğunlaştığını söyledi.

“ACİL YAPISAL İNCELEME GEREKİYOR”

Alanya’da son yıllarda yapılan yeni yapıların büyük ölçüde güvenli kabul edildiğini belirten Yılmaz, asıl sorunun eski binalar olduğunu yineledi.

“Korozyon ve izinsiz yapısal değişiklikler deprem riskini artıran en temel unsurlar. Bu nedenle eski yapıların detaylı mühendislik incelemesinden geçirilmesi şart” diyerek çağrısını yineledi.

Özellikle Alanya’da 2000 öncesi bina deprem riski ve yapı güvenliği incelemesi konusunda vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre, küçük gibi görünen müdahaleler bile büyük riskler doğurabiliyor.