Alanya Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG BORA Hücumbotu ile Alanya TCSG 92 Sahil Güvenlik Botu, bugün belirli saatler arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ZİYARET NOKTALARI VE SAATLERİ NETLEŞTİ

Etkinlik kapsamında TCG BORA Hücumbotu, Alidaş Limanı İskelesi’nde; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 92 Botu ise Alanya Sahil Güvenlik İskelesi’nde ziyaretçileri ağırlayacak. Vatandaşlar, her iki deniz aracını da 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında yakından görme fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN FARKLI BİR DENEYİM

23 Nisan’ın ruhuna uygun olarak düzenlenen bu etkinlik, özellikle çocuklar için öğretici ve ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik unsurlarını yakından tanıma imkânı bulan ziyaretçiler, görevli personelden bilgi alabilecek.

Alanya’da yaşayan aileler için alternatif bir bayram etkinliği sunan ziyaret programı, çocukların denizcilik kültürünü tanımasına ve güvenlik birimlerinin çalışmalarını yerinde görmesine katkı sağlıyor.

ALANYA’DA BAYRAM ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

23 Nisan kapsamında kent genelinde düzenlenen etkinliklere bu ziyaret programı da eklendi. Gün boyunca farklı noktalarda devam eden kutlamalar, hem yerel halkın hem de kenti ziyaret eden misafirlerin ilgisini çekiyor.

Yetkililer, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların belirtilen saat aralıklarına dikkat etmelerini ve yoğunluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurmalarını öneriyor.