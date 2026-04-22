Alanya Çevre Yolu’nda yağ sızıntısı nedeniyle kayganlaşan zemin, sabah saatlerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Henüz hangi araçtan döküldüğü belirlenemeyen yağ, kısa sürede yolun geniş bir bölümüne yayıldı. Direksiyon başındaki sürücüler, araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti.

YOL BİR ANDA KAYGANLAŞTI

Olay, Alanya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre yolun bir bölümü aniden kayganlaştı. Özellikle sabah trafiğinde ilerleyen sürücüler, fren yaptıkları anda araçların savrulduğunu fark etti.

Bölgeden geçen bir sürücü, “Araba resmen kaydı, direksiyon tutmadı. Yavaş olmasak çarpışma kaçınılmazdı” diyerek yaşadığı anı anlattı.

KAMYON BİLE KAYDI

Tehlikenin boyutu ise yoldan geçen ağır tonajlı bir kamyonun kontrolünü kaybetmesiyle ortaya çıktı. Tonlarca ağırlıktaki aracın bile yolda tutunamaması, olası bir zincirleme kazanın ne kadar yakın olduğunu gözler önüne serdi.

Sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemeye çalışırken, bazı araçlar kısa süreli savrulmalar yaşadı. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

EKİPLER BEKLENİYOR

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alanya’da çevre yolu yağ sızıntısı nedeniyle kayganlaştı ihbarı üzerine belediye ve karayolları ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi bekleniyor.

Yolun temizlenerek yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmaların kısa sürede başlaması beklenirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Uzmanlar, bu tür durumlarda ani fren ve sert manevralardan kaçınılması gerektiğini hatırlatıyor. Alanya çevre yolu kaygan zemin sürücü uyarısı kapsamında bölgede seyredenlerin düşük hızla ilerlemesi ve takip mesafesini artırması hayati önem taşıyor.