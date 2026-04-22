Alanya Belediyesi ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kızılkule” temalı resim yarışması tamamlandı. Yarışmada öne çıkan eserler, kentin tarihi mirası olan Kızılkule’de sergilenmeye başlandı. Etkinlik, hem çocukların sanatsal bakışını ortaya koyması hem de Alanya’nın kültürel değerlerinin yeni nesillere aktarılması açısından dikkat çekti.

ALANYA’NIN TARİHİ SİMGESİNE ÇOCUKLARDAN YORUM

Alanya genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği yarışmada, Kızılkule farklı bakış açılarıyla tuvallere yansıtıldı. Renkli ve özgün çalışmalardan oluşan eserler arasından seçilen 44 resim, sergilenmek üzere ziyaretçilere açıldı. Öğrencilerin hayal gücünü yansıtan çalışmalar, hem teknik hem de içerik açısından beğeni topladı.

SERGİYE YOĞUN KATILIM

Tarihi Kızılkule’de düzenlenen serginin açılışına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Koçak, çocukların ortaya koyduğu eserlerin büyük bir emek ve duyarlılık içerdiğini belirterek, katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti.

ÇOCUKLARIN EMEĞİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, çocukların sanata olan ilgisini artırırken, özgüvenlerini geliştirmelerine de katkı sundu. Veliler ve ziyaretçiler ise sergilenen çalışmaları ilgiyle inceleyerek öğrencilerin yaratıcılığını takdir etti.

26 NİSAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Alanya’nın önemli turistik noktalarından biri olan Kızılkule’de açılan sergi, 26 Nisan Pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmesi beklenen sergi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında kente ayrı bir renk kattı.

Etkinlik, Alanya’da çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesine katkı sunan örnek çalışmalar arasında yer alırken, benzer projelerin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.