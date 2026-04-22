MAKAMIN YENİ SAHİBİ GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI OLDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Alanya Üniversitesi anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Nezihe Türktaş Okulu’nda eğitim gören 8. sınıf öğrencileri Gül Mina Kaya ve Nefise Gündoğdu, Rektör Prof. Dr. Turan Sağer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Prof. Dr. Turan Sağer, genç misafiriyle yakından ilgilenerek eğitim hayatında başarılar diledi.

‘GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZA EMANET’

Ziyaretin ardından bir kutlama mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, 23 Nisan’ın milli egemenliğin en güçlü simgesi olduğunu vurguladı. Sağer, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milli egemenliğimizin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı günü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza duyduğu sarsılmaz güven, bizler için her zaman yol gösterici olmuştur. Alanya Üniversitesi olarak, bilimin ve aklın ışığında, sevgi temelli bir yaklaşımla çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek bırakmak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

‘RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ’

Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anarken; son günlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta yaşanan elim hadiselerde yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını da yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Kaynak: Alanya ÜNİVERSİTESİ BÜLTEN