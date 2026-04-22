Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde Antalya genelinde dikkat çeken sonuçlara ulaştı. Yapılan kontrollerde Alanya ve Kepez ilçelerinde faaliyet gösteren bazı işletmelerde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

ALANYA’DA TEREYAĞINA BİTKİSEL YAĞ KARIŞTIRILDI

5996 Sayılı Kanun kapsamında yapılan incelemelerde, Alanya’da faaliyet gösteren ‘Emin Küçük’ firmasına ait “Köyünden Tereyağı” markalı ürünlerde uygunsuzluk belirlendi. 2 Nisan 2026 tarihli analiz sonuçlarına göre, 1 kilogramlık paketlerde yağ oranının yasal sınırların altında olduğu ve ürüne süt yağı dışında bitkisel yağ karıştırıldığı tespit edildi.

KEPEZ’DE KIYMADA KANATLI ETİ TESPİTİ

Denetimlerin bir diğer ayağı Antalya’nın Kepez ilçesinde gerçekleştirildi. ‘Volkan Et - Volkan Bilgiç’ işletmesinden alınan dana kıyma numunelerinde, kırmızı et içerisine kanatlı eti karıştırıldığı ortaya çıktı. Son tüketim tarihi 13 Nisan 2025 olan ürünler, et ürünlerinde yapılan hileli uygulamaları bir kez daha gündeme taşıdı.

TÜKETİCİLERE UYARI: KONTROL EDİN

Bakanlık yetkilileri, gıdalara farklı ve daha düşük değerde maddelerin eklenmesinin tüketiciyi yanılttığını ve haksız rekabet oluşturduğunu vurguladı. Vatandaşların satın aldıkları ürünleri e-Devlet üzerinden “Gıda Kamuoyu Duyurusu” hizmeti ile kontrol edebileceği hatırlatıldı.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER İHBAR EDİLEBİLİR

Yetkililer, market veya satış noktalarında şüpheli görülen ürünlerin Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesini istedi. Halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetim ve yaptırımların süreceği ifade edildi.