ALANYA Üniversitesi bünyesinde geleneksel bir kültüre dönüşen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Minik Şefler Atölyesi’, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukları mutfakta bir araya getirdi. Üniversitenin Aşçılık Programı tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

AKADEMİK KOORDİNASYON VE UYGULAMALI EĞİTİM

Aşçılık Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Selma Lubabe Erdoğan Yılmaz ve Öğr. Gör. Songül Çoban’ın koordinatörlüğünde düzenlenen atölyede çocuklara temel mutfak kültürü eğlenceli etkinlikler eşliğinde aktarıldı. Merkez Kampüs Pastane Mutfağı’nda gerçekleşen uygulamalarda, minik şefler bizzat tezgah başına geçerek kendi ürünlerini hazırladılar.

REKTÖR PROF. DR. TURAN SAĞER MİNİK ŞEFLERLE BULUŞTU

Etkinliğe üniversite Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer’de katıldı. Atölye süresince çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla mutfaktaki heyecanı paylaşan Rektör Sağer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhunu yansıtan bu projenin 4. yılına ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ALANYA ÜNİVERSİTESİ'NDE GELENEK SÜRÜYOR

Bu yıl dördüncü kez kapılarını açan atölye, sadece bir kutlama etkinliği değil, aynı zamanda çocukların el becerilerini ve özgüvenlerini geliştiren bir akademik sosyal sorumluluk projesi olarak bölgedeki önemini korumaya devam ediyor.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN