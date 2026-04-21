Antalya Kepez’de 4. kattan düşen genç tente sayesinde hayatta kaldı. Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatin Gökmen Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın 4. katında yaşayan Okay U., henüz netleşmeyen bir nedenle balkondan düştü.

YERE DEĞİL TENTEYE DÜŞTÜ

Genç, doğrudan zemine çarpmak yerine apartmanın giriş katında bulunan bir iş yerinin tentesine düştü. Bu durum, ölümle sonuçlanabilecek kazayı bir anda mucizeye çevirdi. Çevredeki vatandaşlar olayı fark eder etmez 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

VATANDAŞLAR VE EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar da boş durmadı. Tenteye alttan destek vererek gencin daha fazla zarar görmesini önlemeye çalıştılar.

MERDİVENLE KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, merdiven yardımıyla Okay U.’nun bulunduğu noktaya çıktı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, sedyeye alındıktan sonra itfaiye merdiveniyle kontrollü şekilde aşağı indirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Okay U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalya’da 4. kattan düşme olayında tente hayat kurtardı ifadesi, olaya tanıklık edenler tarafından sıkça dile getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.