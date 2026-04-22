ALANYA Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel hale getirdiği Uluslararası Alanya Çocuk Festivali’nin kapılarını bu yıl 8. kez açıyor. Festival, 25-26 Nisan tarihlerinde Eski Belediye Binası arkasında gerçekleştirilecek. Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl kapsamı genişletilen festivalin alanı, dev balon parklar, oyun çadırları ve eğitici atölyelerle donatılacak. Ayrıca baloncuk atölyesi, palyaço gösterileri, balon katlama atölyesi, çocuk oyunları, robot gösterileri ve daha birçok eğitici aktivite yer alacak.

FESTİVALDE SEFO SAHNE ALACAK

Festivalin en büyük sürprizlerinden biri ise sevilen sanatçı Sefo olacak. Gençlerin ve çocukların heyecanla beklediği konser, 25 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Sefo, en sevilen şarkıları ve sahne performansıyla festivale renk katacak.

RENKLİ KAPANIŞ: BOYA ETKİNLİĞİ

Festivalin finali ise Alanya sokaklarını gökkuşağına çevirecek. 26 Nisan Pazar günü saat 18.00’de düzenlenecek ve 7'den 70'e herkesin katılabildiği geleneksel boya etkinliği ile festival sona erecek. Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı festivale, tüm halk davet edildi.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN