2026 Temmuz memur zammı hesaplaması için gözler yılın ilk 6 aylık enflasyonuna çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olan aylık TÜFE, ilk üç ay sonunda kümülatif olarak yüzde 10,04 oldu.

Bu tabloya göre memur ve memur emeklileri için şu aşamada henüz enflasyon farkı oluşmadı. Çünkü 2026’nın ilk yarısı için toplu sözleşmeden gelen artış oranı yüzde 11. İlk 3 ayın toplam enflasyonu ise bunun altında kaldı.

İLK 3 AYDA NEDEN ENFLASYON FARKI ÇIKMADI?

8. Dönem Toplu Sözleşme kararına göre memur ve memur emeklileri 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 zam alacak. Enflasyon farkı ise ilk 6 aylık TÜFE artışının yüzde 11’i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.

Mart sonu itibarıyla oluşan yüzde 10,04’lük kümülatif enflasyon, henüz bu eşiği geçmediği için memur maaşlarına yansıyacak bir fark ortaya çıkmadı. Yani mevcut veriler, temmuz hesabı için yalnızca ilk işareti verdi.

TEMMUZ 2026 İÇİN YÜZDE 12,86 HESABI NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde nisan için yüzde 2,93, mayıs için yüzde 1,82, haziran için yüzde 1,52 aylık enflasyon beklentisi yer aldı. Bu beklentiler gerçekleşirse, yılın ilk yarısındaki toplam TÜFE artışı yaklaşık yüzde 17,08 olacak.

Bu durumda memur için oluşacak enflasyon farkı yaklaşık yüzde 5,47 seviyesine çıkacak. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam artış da yaklaşık yüzde 12,86 düzeyine ulaşacak.

Başka bir deyişle, şu an konuşulan oran kesinleşmiş zam değil, nisan, mayıs ve haziran verileri bugünkü beklentilere yakın gelirse ortaya çıkabilecek olası tablo.

EN DÜŞÜK MAAŞTA YENİ SEVİYE NE OLABİLİR?

Bu hesaplamaya göre mevcut durumda 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, temmuzda yaklaşık 69 bin 847 liraya çıkabilir. En düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 772 liradan yaklaşık 31 bin 343 liraya yükselebilir.

Buradaki artışlar, özellikle kira, ulaşım, mutfak ve fatura giderleri hızla yükselen şehirlerde memur maaşlarının nasıl şekilleneceğine dair ilk çerçeveyi veriyor. Antalya ve Alanya gibi yaşam maliyetinin yüksek seyrettiği bölgelerde, Temmuz 2026 memur maaşı ne kadar olacak sorusu bu nedenle daha yakından izleniyor.

KESİN RAKAM İÇİN HANGİ VERİLER BEKLENECEK?

Temmuz zammının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran aylarına ait TÜFE verilerinin de açıklanması gerekiyor. Nihai oran, ilk 6 aylık gerçekleşmiş enflasyona göre belli olacak. Bu nedenle önümüzdeki iki ayda açıklanacak her veri, memur ve emekli maaşları hesabını doğrudan değiştirebilir.

Şu anki tablo, 2026 Temmuz memur zammı beklentisi açısından ilk güçlü hesaplamayı ortaya koyuyor. Ancak kesin zam oranı, TÜİK’in açıklayacağı son 3 aylık verilerle netleşecek.