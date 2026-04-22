Alanya Syedra Antik Kenti çevresinde hazine arazisi işgali iddiası ilçede yeni bir tartışma başlattı. Seki Mahallesi sınırlarında yer alan tarihi alanın çevresinde, bazı kişilerin kamuya ait arazilere izinsiz yapı yaptığı öne sürülüyor.

İZİNSİZ YAPILAR İDDİASI

İddiaya göre, antik kentin çevresindeki bazı bölgelere çardak ve ev benzeri yapılar inşa edildi. Bu yapıların kalıcı kullanım amacı taşıdığı ve zamanla mülkiyet iddiasına dönüştürülmeye çalışıldığı ileri sürülüyor. Bölgedeki vatandaşlar, bu durumun hem kamu zararına yol açtığını hem de tarihi dokuyu riske attığını dile getiriyor.

“BU ARAZİDE PAYIMIZ VAR” TARTIŞMASI

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, bölgeyle doğrudan ilgisi olmayan bazı kişiler de alanda hak iddia etmeye başladı. “Bu arazide bizim de payımız var” şeklindeki söylemlerle fiili kullanımın genişletildiği öne sürülüyor. Bu yöntemin, ileride resmi hak talebine zemin hazırlamak amacıyla kullanıldığı iddialar arasında.

VATANDAŞLARDAN MÜDAHALE ÇAĞRISI

Bölge halkı, yaşanan gelişmeler üzerine ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Vatandaşlar, hazine arazilerinde oluştuğu öne sürülen işgallerin incelenmesini ve gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyor.

Özellikle Alanya’da tarihi alanlarda kaçak yapılaşma iddiası olarak gündeme gelen bu durumun, yalnızca mülkiyet değil aynı zamanda kültürel miras açısından da risk taşıdığı ifade ediliyor.

TARİHİ DOKU ENDİŞESİ

Syedra Antik Kenti’nin çevresinde yaşanan iddialar, bölgenin korunmasına yönelik hassasiyeti yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar, kontrolsüz yapılaşmanın hem doğal yapıyı hem de tarihi kalıntıları olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.