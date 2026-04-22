ALANYA’DA ACI KAYIP

Alanya’da tanınan Yüzbaşıoğlu ailesi, Selma Yüzbaşıoğlu’nun vefatı ile büyük üzüntü yaşadı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Yüzbaşıoğlu, bugün hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZI GÜRSES CAMİİ’NDE KILINDI

Selma Yüzbaşıoğlu’nun cenazesi, öğle namazına müteakip Gürses Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AİLE VE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanya’da tanınmış ailelerden biri olan Yüzbaşıoğlu ailesi, taziyeleri kabul etti.

Selma Yüzbaşıoğlu, turizmci Kamil Yüzbaşıoğlu’nun annesi, gazeteci Emel Yüzbaşıoğlu’nun ise kayınvalidesiydi.