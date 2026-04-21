Antalya’nın Serik ilçesinde, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un evine silahla ateş açıldığı yönündeki iddialar kısa sürede sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayıldı. Özellikle son günlerde siyasi gelişmelerle birlikte adı gündeme gelen Kumbul hakkındaki bu iddia, kamuoyunda dikkat çekti.

BAŞSAVCILIKTAN NET AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaların ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “belediye başkanının evi kurşunlandı” şeklindeki paylaşımların gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.”

YANILTICI PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Açıklamanın devamında, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda ilgili paylaşımlara yönelik adli sürecin sürdüğü bildirildi.

SİYASİ GELİŞMELERİN ARDINDAN GELDİ

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un geçen hafta CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması sonrası yaşanan bu iddialar, özellikle sosyal medyada hızla yayılmıştı. Ancak resmi açıklamayla birlikte iddiaların doğrulanmadığı netleşti.

