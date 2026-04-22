Antalya turizmi Rus turist kaybı yaşıyor mu sorusu yeniden gündemde. Yıllardır Türkiye’nin özellikle Antalya ve Alanya hattında yoğunluk oluşturan Rus turistler, son dönemde rotayı Uzak Doğu’ya çevirmeye başladı. Yeni adres ise Vietnam’ın yükselen turizm merkezi Nha Trang.

RUS TURİSTLER ROTAYI DEĞİŞTİRİYOR

Uzun yıllardır Antalya ve Alanya sahillerinde yoğunluk oluşturan Rus turistler, alternatif destinasyonlara yönelmeye başladı. 2026 sezonu başından itibaren özellikle Vietnam’a olan ilginin belirgin şekilde arttığı görülüyor.

Nha Trang sahillerinden paylaşılan görüntülerde plajların doluluğu dikkat çekerken, bölgede Rusça konuşan turist sayısındaki artış turizm hareketliliğinin yön değiştirdiğini gösteriyor.

ZİYARETÇİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Vietnam’a giden Rus turist sayısının son dönemde yaklaşık üç kat artarak 690 bin seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Bu artışta özellikle direkt uçuşların çoğalması ve seyahat süreçlerinin kolaylaşması etkili oldu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kaynaklara göre, Rusya’dan Vietnam’a düzenlenen charter seferler son aylarda ciddi şekilde artış gösterdi.

VİETNAM NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Uzmanlara göre Rus turistlerin Vietnam’ı tercih etme nedenleri birkaç başlıkta öne çıkıyor:

Daha uygun tatil maliyetleri

Vizesiz veya kolay giriş imkanları

Yeni ve farklı destinasyon arayışı

Artan direkt uçuş seçenekleri

Özellikle Nha Trang bölgesi, modern otelleri ve geniş sahil şeridiyle kısa sürede popüler bir alternatif haline geldi.

ANTALYA VE ALANYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya ve Antalya turizmi Rus turist azalması etkisi, sektörde yakından takip ediliyor. Henüz kesin bir düşüş verisi açıklanmasa da, alternatif destinasyonların güçlenmesi rekabeti artırıyor.

Turizmciler, bu değişimin tamamen kalıcı olup olmayacağını sezon verilerinin netleşmesiyle birlikte daha iyi analiz edilebileceğini belirtiyor. Ancak ilk sinyaller, Antalya’nın artık tek başına güçlü bir seçenek olmadığı yönünde.