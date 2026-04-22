​ANTALYA ANFAŞ Fuar Merkezi’nde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin yerel değerlerini bir araya getiren YÖREX (Yöresel Ürünler Fuarı), görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Alanya’nın tarım potansiyelini temsil etmek ve yerel üreticinin emeğini taçlandırmak amacıyla fuarda yerini alan Alanya Ziraat Odası, standıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

​‘BİRLİKTE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ’

​Alanya’nın zengin ürün yelpazesini tanıtmak için yoğun bir mesai harcayan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, fuarın ilk gününde önemli açıklamalarda bulundu. Alanya’nın sadece bir turizm kenti değil, aynı zamanda devasa bir tarım merkezi olduğunu vurgulayan Göktepe, şunları söyledi:

​"Alanya’mızın zengin tarımsal ürünlerini, yerel değerlerini ve üreticilerimizin emeğini tanıttığımız standımızda misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Birlikte üretmeye, birlikte büyümeye devam ediyoruz."

​ALANYA STANDINA YOĞUN İLGİ

​Fuarın gözdesi haline gelen Alanya standında, kente özgü tropikal meyvelerden geleneksel tatlara kadar pek çok ürün sergileniyor. Üreticilerin alın terini ve Alanya’nın bereketli topraklarının sunduğu imkanları her platformda anlatmayı hedeflediklerini belirten Başkan Göktepe, tüm vatandaşları davet şunları söyledi:

​"Başta üreticilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi ve kıymetli vatandaşlarımızı standımıza davet ediyor, bu güzel organizasyonda bizlerle birlikte olmaya bekliyoruz."

​YEREL DEĞERLER GELECEĞE TAŞINIYOR

​Alanya Ziraat Odası’nın YÖREX’teki varlığı, ilçenin tarımsal markalaşma sürecine büyük katkı sağlıyor. "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla düzenlenen fuar boyunca Alanya standı; iş dünyasından, yerel yönetimlerden ve halktan gelen misafirlerini ağırlayarak kentin tarım vizyonunu paylaşmaya devam edecek. (Sudi ÇANDIR)

