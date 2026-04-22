ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi, "23 Nisan, milletimizin iradesini ortaya koyduğu, bağımsızlık yolunda en sağlam adımı attığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise aydınlık yarınlara duyulan güvenin en açık işaretidir. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda büyümesi için çalışıyor, sosyal, kültürel ve eğitsel projeler üretmeye devam ediyoruz. İyi bir eğitim almaları, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için yerel yönetimler olarak sorumluluklarımızı büyük bir gayretle yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bu bilinçle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."
Başkan Özçelik’ten 23 Nisan mesajı: “Çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz”
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı
Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN
Trend Haberler
Alanya'nın tanınmış ailesinin acı günü
Son Dakika! Sürücülere uyarı! Alanya Çevre Yolu kayak pistine döndü
Alanya'da hazine arazisine mi çöktüler?
Son dakika! Alanya'da bir yol daha kapatıldı
Alanya'da Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Alanya'nın “dikey tabutları”: Binalar için korkutan uyarı