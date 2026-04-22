ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi, "23 Nisan, milletimizin iradesini ortaya koyduğu, bağımsızlık yolunda en sağlam adımı attığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise aydınlık yarınlara duyulan güvenin en açık işaretidir. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda büyümesi için çalışıyor, sosyal, kültürel ve eğitsel projeler üretmeye devam ediyoruz. İyi bir eğitim almaları, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için yerel yönetimler olarak sorumluluklarımızı büyük bir gayretle yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bu bilinçle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

