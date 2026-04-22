Antalya’da kaldırımda cansız beden bulundu haberi gece saatlerinde büyük hareketliliğe neden oldu. Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, sokakta hareketsiz yatan bir kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GECE YARISI İHBAR GELDİ

Olay, 22 Nisan 2026 saat 00.15 sıralarında Muratpaşa’da cadde üzerindeki kaldırımda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, yerde uzun süre hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun şüpheli görünmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNDE

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Gürcan Güncan olduğu tespit edildi. Olayın nasıl gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı.

OLAY YERİ İNCELEME ÇALIŞTI

Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak çevrede detaylı inceleme yaptı. Antalya’da kaldırımda ölü bulundu olayı kapsamında ekipler hem cansız beden üzerinde hem de çevrede delil topladı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Gürcan Güncan’ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Polis ekipleri, Antalya Muratpaşa’da kaldırımda ölü bulunan kişi olayına ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı.