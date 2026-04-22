ALANYA’DA İLK ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

KKTC’de medya, diplomasi ve iş dünyası temsilcileriyle bir dizi önemli görüşme gerçekleştiren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya’ya gelir gelmez ofisinde konuklarını ağırladı. İş insanları Orhan Mustafayev ve Dzhamil Fatekhov, Dim’e ziyarette bulundu.

KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞİ

Ziyarette medya sektörü, bölgesel gelişmeler ve uluslararası iş birlikleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda taraflar, ilerleyen süreçte ortak projeler ve iş birlikleri konusunda temasların sürdürülmesi yönünde iyi niyet mesajları verdi. Dim, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederken, Mustafayev ve Fatekhov da misafirperverliği için Dim’e memnuniyetlerini iletti. (Cemali AYDINOĞLU)

