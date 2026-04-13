KEMER'DE bulunan 48 kilometrelik AG Tohum Parkuru’nda mücadele eden Alptuğ Kuşcu, erkekler kategorisinde 1:17:47.94’lük derecesiyle zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı mesafedeki AG Tohum - Para C Pro parkurunda yarışan Fırat Uğur ise 1:20:14.79’luk derecesiyle birinciliği elde ederek takımına bir altın madalya daha kazandırdı. Başarılı performansını sürdüren sporculardan Ahmet Selçuk Kirpi, genç erkekler kategorisinde ikinci olurken, Celil Çetiner de master erkekler kategorisinde ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı. Corendon Alanyaspor’un bisiklet branşında elde ettiği bu dereceler, kulübün farklı spor dallarındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Cemali AYDINOĞLU
Alanyasporlu bisikletçilerden gururlandıran başarı
Corendon Alanyaspor Bisiklet Takımı, Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen 8. AKRA Gran Fondo Antalya Bisiklet Yol Yarışları’ndan önemli başarılarla döndü. Turuncu-yeşilli sporcular organizasyonda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak kulübün gururu oldu
Muhabir: Cemali AYDINOĞLU
