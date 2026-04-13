ABD siyasetinde tansiyon yeniden yükseldi. Eski CIA Direktörü John Brennan, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik son çıkışlarının ardından çok sert ifadeler kullandı. Brennan, Trump’ın görevini sağlıklı biçimde sürdüremediğini öne sürerek, ABD Anayasası’ndaki 25. maddenin devreye alınması çağrısı yaptı.

BRENNAN’DAN SERT SUÇLAMA

The Guardian’ın 12 Nisan 2026 tarihli haberine göre Brennan, Trump’ın “göreve uygun olmadığını” savundu ve 25. maddenin adeta böyle bir tablo için yazıldığını söyledi. Haberde, Brennan’ın özellikle Trump’ın son dönemde kullandığı sert dilin hem ulusal güvenlik hem de küresel istikrar açısından risk oluşturduğunu dile getirdiği aktarıldı.

İRAN’A YÖNELİK SÖZLER TARTIŞMA ÇIKARDI

Tartışmanın merkezinde, Trump’ın İran’a yönelik tehdit içeren ifadeleri yer aldı. Reuters, 7 Nisan 2026 tarihli haberinde Trump’ın İran’a yönelik olarak “bir medeniyet bu gece ölebilir” anlamına gelen çok sert bir mesaj paylaştığını aktardı. Bu sözler hem ABD içinde hem uluslararası çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

AP ve Reuters’a göre Trump’ın İran çıkışı sadece muhalefetin değil, dini ve diplomatik çevrelerin de tepkisini çekti. Papa Leo da bu ifadeleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Bu da Washington’daki tartışmanın sıradan bir siyasi polemiğin ötesine geçtiğini gösterdi.

25. MADDE NEDİR, NASIL İŞLİYOR?

ABD Anayasası’nın 25. maddesi, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunun değerlendirilmesi halinde yetkilerin başkan yardımcısına devredilmesini düzenliyor. Ancak bunun işlemesi için sadece siyasi eleştiri yetmiyor; başkan yardımcısı ile kabine çoğunluğunun birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle çağrılar yüksek sesle dile getirilse de sürecin fiilen başlaması oldukça zor görülüyor.

DEMOKRATLARDA BASKI ARTIYOR

Haberlere göre 70’ten fazla Demokrat ismin de benzer yönde çağrı yaptığı belirtiliyor. Ancak Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabine içindeki desteği nedeniyle, kısa vadede somut bir görevden alma adımı beklenmiyor. Washington’da konuşulan daha çok siyasi baskının büyümesi. Sonrası gelir mi, şu an için net değil.

BRENNAN İLE TRUMP CEPHESİ ARASINDA ESKİ GERİLİM

Brennan’ın açıklamaları aynı zamanda kişisel ve siyasi geçmişten de bağımsız değil. The Guardian’ın haberine göre Brennan, Trump çizgisine yakın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir inceleme kapsamında da gündemde. Bu nedenle çıkışın sadece güvenlik eksenli değil, aynı zamanda uzun süredir devam eden bir siyasi hesaplaşmanın yeni halkası olarak değerlendirildiği yorumları yapılıyor.

ABD’de başkanın görev ehliyeti tartışmaları yeni değil. Ancak İran krizi, nükleer söylem ve 25. madde başlıklarının aynı anda konuşulması, bu tartışmayı yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı. Özellikle küresel piyasalarda savaş ve enerji fiyatı kaygısının arttığı bir dönemde, Washington’dan gelen her sert açıklama sadece iç siyaseti değil, dış dünyayı da etkiliyor.