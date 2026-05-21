HATIRLANACAĞI üzere Yılmaz, canlı yayında yaptığı açıklamada Antalyaspor’un küme düşmesi üzerinden değerlendirmelerde bulunmuş, “Şehir takımları bunlar” ifadelerini kullanırken Alanyaspor ile ilgili sözleri özellikle turuncu-yeşilli camiada büyük tepki çekmişti. Spor kamuoyunda “çirkin ima” olarak değerlendirilen açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Tepkilerin büyümesinin ardından bugün yazılı bir açıklama paylaşan Memik Yılmaz, sözlerinin maksadını aştığını belirterek Alanyaspor camiasından özür diledi.

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında kullandığım sözlerin maksat dışı yerlere çekilmek istendiğini üzüntüyle takip ediyorum. Şehrimize yapmak istediğimiz birlik ve beraberlik çağrıları neticesinde söylediğim sözlerin yanlış anlamaya sebebiyet vermesinden dolayı büyük üzüntü duymaktayım.”

"ALANYASPOR ROL MODELDİR"

Alanyaspor ve Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu hakkında da olumlu ifadeler kullanan Yılmaz, “Alanyaspor her zaman ülkemizin güzide kulüplerinden biri olmayı başarmış ve birçok kulüp için yönetim anlayışıyla rol model olmuştur” dedi.

Gaziantep FK Başkanı açıklamasının sonunda ise şu sözlerle özür mesajı verdi:

“Söylemlerimin çarpıtılması sonucu istemeden de kalbini kırdığım Alanyaspor camiasından özür dilerim.” Yapılan açıklama, spor kamuoyunda “geri adım” olarak yorumlanırken, Alanyaspor cephesinden konuya ilişkin nasıl bir yanıt verileceği merak konusu oldu. Cemali AYDINOĞLU