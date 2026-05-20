GAZİANTEP Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın, "Bir ilçe takımı, şahıs takımı bu" ve "Orayı ticarethane gibi kullanıyorlar" şeklindeki ifadeleri özellikle turuncu-yeşilli taraftarların büyük tepkisini çekti. Yıllardır Türk futbolunda mütevazı bütçesi, istikrarlı yönetimi ve örnek sportif yapılanmasıyla dikkat çeken Alanyaspor'un bu şekilde hedef alınması, spor kamuoyunda "saygısızlık" olarak yorumlandı. Süper Lig'de uzun yıllardır kalıcı hale gelen, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden ve Anadolu futbolunun önemli markalarından biri haline gelen Alanyaspor'un başarısının küçümsenmeye çalışılması tepki toplarken, taraftarlar kulübe sahip çıktı.

"ALANYASPOR BU KENTİN GURURUDUR"

Özellikle Başkan Hasan Çavuşoğlu üzerinden yapılan imalar da Alanyaspor camiasında hoş karşılanmadı. Kulübün yıllardır şehre ekonomik, sportif ve tanıtım anlamında büyük katkı sağladığını belirten taraftarlar, "Alanyaspor bu kentin gururudur" mesajı verdi. Turizm kenti Alanya'nın markası haline gelen turuncu-yeşilli kulübün başarısının tesadüf olmadığını ifade eden futbolseverler, "Alanyaspor bugün Süper Lig'deyse bunun nedeni doğru yönetim, planlama ve emektir" yorumlarında bulundu. Öte yandan spor kamuoyunda, kulüpler arasındaki rekabetin saha içinde kalması gerektiği ve şehir takımlarını hedef alan açıklamaların Türk futboluna zarar verdiği görüşü hakim oldu.

"GELİN DE ALANYASPOR'DAN YÖNETİCİLİK ÖĞRENİN"

Yılmaz'ın açıklamalarına sert tepki gösteren Alanyaspor'un taraftar gruplarından Yörükler'in lideri Hilmi Güney, "Bir o kadar haberdar olduğunuz Alanyaspor'umuzun hakkında açıklama yapmayı kendine görev sanan zat, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nin kapısı size ve sizin gibi iş bilmez yöneticilere kapısı her zaman açıktır. Gelin öğrenin, sonra yorum yapacak yüzünüz kalırsa açıklama yaparsınız." dedi.

"ALANYA SADECE BİR İLÇE DEĞİL, BİR MARKADIR"

Turuncu-yeşilli takımın etkin taraftar grupklarından Mahmutlar Tayfa'nın sözcüsü Ümit Sönmez, "Gaziantep başkanının Alanyasporumuzun hakkında yaptığı açıklamaları üzüntüyle takip ettik. Alanyaspor'u 'şahıs takımı', 'ilçe takımı' gibi ifadelerle küçümsemeye çalışmak; yıllardır emek veren yöneticilere, futbolculara ve binlerce taraftara saygısızlıktır. Alanyaspor bugün bulunduğu noktaya tesadüfen değil; doğru yönetim, istikrar ve büyük emeklerle gelmiştir. Alanya sadece bir ilçe değil; turizmiyle, ekonomisiyle ve marka değeriyle Türkiye’nin en önemli kentlerinden biridir. Alanyaspor da bu kentin en büyük markalarından biridir. Kulübün aldığı destekler de başarısının ve güven veren yapısının sonucudur. Bir kulübün yaşadığı ekonomik sorunların sorumluluğunu başka takımlara yüklemek doğru değildir. Başarısızlığın bahanesi başka kulüpler olmamalıdır. Biz Alanyaspor taraftarı olarak herkes için saygı, fair-play ve kardeşlik istiyoruz. Futbol; ayrıştırma değil, birleştirme oyunudur. Alanyaspor dün olduğu gibi bugün de mücadelesine onurla devam edecektir." diyerek tepkisini dile getirdi.

"ALANYASPOR'UN BAŞARISI BAZILARINI RAHATSIZ EDİYOR"

Grup Kale Arkası lideri Muhittin Düşünce de yaptığı açıklamada, "Bu açıklamaları yapan şahsın takımının bulunduğu durum ortada. Futboldaki başarısızlıklarını başka yerlere atıyorlar. Gaziantepspor'u BAL Ligi'ne kadar düşüren şahıslar bunlar diye biliyorum. Alanyaspor'un 11 yılda geldiği durum ve transfer politikasında alıp sattığı oyunculardaki başarısı ortada. Alanyaspor'a hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden hem Alanya Belediyesi'nden hem de sponsorluktan verilen destekler ortada. Küçük bütçelerle alınıp afaki rakamlara satılan oyuncular ortada. Bu bir transfer başarısıdır. 11 yıldır da bu transfer başarısından dolayı ayakta kalıyoruz. Türk futbolunda ve spor kamuoyunda bazı isimler ara ara böyle çıkıp gündem yaratmak için ortaya çıkıyorlar. Tahminim, bu şahıs da Antalyasporlu yöneticilerle arası iyi olduğu için böyle hedef alan açıklamalar yapıyor. Antalyaspor'un durumuna bizler de üzüldük. İnşallah iyi olur. Bizim için aslolan Alanyaspor'umuzun başarısıdır. Ve Alanyaspor'un bu başarısının da bazı yerleri ne kadar rahatsız ettiğini rahatlıkla görebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Cemali AYDINOĞLU

İşte Memik Yılmaz'ın haddini aşan o sözleri:

"Antalya'ya üzüldüm. Yazık günah yaa, şehir takımları bunlar. Yıllardan beri bir geçmişi olan takımlar. Çünkü belliydi Antalyaspor'un gelişi, niye? Bir sürü para harcadılar. Bu oyuncuları takıp, o gün gol atan çocuk... Bana geldi 50 bin Euro'ya ben almadım. 80 bin Euro'ya getirip oraya okuttular ya. Antalya'nın borcu var Antalya'ya geçmiş olsun. Onlar da bizim Gaziantepspor gibi BAL Ligi'nde alır soluğu. Çünkü ciddi borçları var. Şimdi Alanya'ya gelince de, biliyorsunuz sayın bakanımızın kardeşi Çavuşoğulları. Onu oraya koydular, orayı ticarethane gibi kullanıyorlar kendisi üzerinden. Bir ilçe takımı, şahıs takımı bu. Bugün Samsun gibi onun gibi yok. Bu şehrin iki takımı var da, bugün Alanya'yı gözünüzün önüne getirin. Bizim en büyük ilçemiz Nizip. Nizip gibi mi yani? Nizip'in 5 katı bir ilçe. Turizm şehri. Adamlar da orada şeyi kurmuşlar. Orada yerleri var, bir sürü... Reklam vermek için sıraya giriyor orada otelciler. Biz de burada reklam bulamıyoruz. Bizim yerel firmalar bize vermiyor, ulusaldan geliyor üstümüze."

]