TURUNCU-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Pereira, AA muhabirine Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekiz'in turnuvadaki grubu fark etmeksizin her takıma karşı oynayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Pereira, "Grup çok fark etmez. Rakip Arjantin de olsa, başka bir takım da olsa Portekiz için değişen bir şey olmaz. Çünkü çok iyi bir takıma ve çok kaliteli oyunculara sahibiz." diye konuştu. Portekiz'in oyuncu kalitesine dikkati çeken Pereira, "Joao Cancelo, Barcelona'da şampiyonluk yaşadı. Kadroda Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bernardo Silva var. Bu şekilde dünya şampiyonluğuna oynayabilecek 20 oyuncu sayabilirim. Hatta Portekiz'den iki ayrı takım bile çıkarılabilir. Kadroda dünyanın en iyi takımlarında oynayan çok önemli isimler var. Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes ve bu isimlere katabileceğimiz Gonçalo Ramos gibi oyuncularımız mevcut." dedi.

- "FAVORİM FRANSA, GİZLİ FAVORİLERİM İSPANYA VE PORTEKİZ"

Pereira, Dünya Kupası formatının lig maratonundan farklı olduğunu ve maç maç ilerlemek gerektiğini kaydetti. Turnuvanın gruptaki 3 maçla başladığını anlatan Pereira, "Bu maçlardan birini kaybettiğinizde hemen 'eleniyoruz' düşüncesine kapılabiliyorsunuz. Ancak her şeye rağmen Portekiz'in çok büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu sürecin çok zorlu geçeceğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı. Turnuvadaki şampiyonluk adaylarını ve gizli favorilerini de açıklayan Pereira, "Dünya Kupası'nda Arjantin ve Brezilya gibi her zaman doğal favori olan takımlar var. Ancak benim bu turnuvadaki asıl favorim Fransa. Çünkü çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ve bu sene çok iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Gizli favori olarak ise İspanya ve Portekiz'i görüyorum. Her iki takımın da çok kaliteli oyuncuları var. Ayrıca bizim takımımız Alanyaspor'dan Elia Meschack da Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla turnuvada yer alacak ve Portekiz ile aynı grupta mücadele edecekler. Umarım gruptan Portekiz birinci, Kongo ise ikinci olarak bir üst tura yükselir." şeklinde konuştu. Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nda Arjantinli oyuncuların Lionel Messi için verdiği mücadeleyi hatırlatan Pereira, benzer bir senaryonun bu turnuvada Cristiano Ronaldo için geçerli olacağını dile getirdi.

- "ÜMİT AKDAĞ MİLLİ TAKIM İÇİN İYİ BİR SEÇENEK"

Corendon Alanyasporlu genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın performansına da dikkati çeken Joao Pereira, "Türkiye'nin çok iyi bir teknik direktörü var ve takımı Dünya Kupası'na taşımayı başardı. Kendi fikrimi belirtmem gerekirse, ben olsam Ümit Akdağ'ın milli takım için iyi bir seçenek olabileceğini düşünürüm. Ancak 'kesinlikle gitmeli' ya da 'gitmemeli' şeklinde bir yorum yapamam. Eğer milli takım hocası beni arayıp danışırsa, kendisiyle oyuncum hakkındaki fikirlerimi memnuniyetle paylaşırım." ifadelerini kullandı.