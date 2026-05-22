Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Melik Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir mesajla Alanyaspor camiasından resmi olarak özür dilediğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında kullandığı ifadelerin maksadı dışında yorumlandığını belirten Yılmaz, yaşanan yanlış anlaşılmadan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu aktardı.

Yılmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gaziantep şehri için yaptığı birlik ve beraberlik çağrısı sırasında kurduğu cümleler farklı yönlere çekildi. İki kulüp arasındaki ilişkilerin son derece sağlam olduğuna dikkat çeken başkan, yanlış anlaşılan söylemlerinin çarpıtılmasından ötürü istemeden de olsa Alanyaspor camiasını kırdığını ifade etti.

ALANYASPOR NEDEN ROL MODEL OLARAK GÖSTERİLİYOR?

Süper Lig'de uzun yıllardır istikrarlı bir mali yapı ve başarılı bir yönetim sergileyen Alanyaspor, Anadolu kulüpleri arasında sıkça örnek gösteriliyor. Melik Yılmaz da yayımladığı özür metninde bu duruma vurgu yaparak, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yönetim anlayışının birçok kulüp için adeta bir rol model olduğunu belirtti. Yılmaz, Akdeniz temsilcisinin ülke futbolu adına en kıymetli camialar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Açıklamasının sonunda Alanyaspor'a gelecek müsabakalarında gönülden başarılar dileyen Yılmaz, aradaki dostluk bağlarının zedelenmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Yaşanan bu gelişme, spor kamuoyunda iki kulüp arasındaki olası bir gerginliğin büyümeden tatlıya bağlanması olarak değerlendirildi.