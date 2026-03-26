YAKLAŞLIK üç aydır scout ekibinin radarında olan genç futbolcu, ara transfer döneminde Corendon Alanyaspor kadrosuna dahil edildi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kahraman'ın gelişim süreci yakından takip edilecek ve kademeli olarak üst seviyeye hazırlanacak. Bu sezon altyapı kategorilerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ege Anıl Kahraman, A16, A17 ve A19 takımlarında görev aldı. Genç oyuncu, toplamda 25 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak önemli bir istatistiğe ulaştı. Hücum hattında çok yönlü yapısıyla öne çıkan Kahraman; sağ ve sol kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de görev yapabiliyor. Sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen genç yetenek, takımının playoff yarışını sürdürmesinde de kilit rol oynadı. Son haftalara girilirken ortaya koyduğu performans, Alanyaspor’un transferdeki kararlılığını pekiştirdi. Alanyaspor cephesi, bu transferi "geleceğe yapılan önemli bir yatırım" olarak değerlendirirken, Ege Anıl Kahraman'ın ilerleyen süreçte A takıma kazandırılması hedefleniyor. Kulüp, genç oyuncunun gelişimini titizlikle takip ederek Türk futboluna yeni bir yetenek kazandırmayı amaçlıyor. Cemali AYDINOĞLU

