Almanya'nın Münih kentinde yer alan BMW Park'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gün müsabakaları tamamlandı. Aktarılan bilgilere göre, para tekvando branşında mücadele eden Türk milli takımı günü bir altın ve iki bronz madalya ile kapattı.

K44 kategorisi erkekler 70 kiloda tatamiye çıkan Yusuf Yünaçtı, son 16 turunda Moldovalı Petru Cataraga'yı eledi. Çeyrek final eşleşmesinde diğer milli sporcumuz Fatih Çelik'i, yarı finalde ise Polonyalı Maciej Kesicki'yi geride bırakan Yünaçtı adını finale yazdırdı. Final müsabakasında paralimpik şampiyonu unvanına sahip Azerbaycanlı Imamaddin Khalilov ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 2-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğu kürsüsüne çıktı.

BRONZ MADALYALAR EMRE VE ZEHRA'DAN

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden diğer sporculardan Emre Bulgur ve Zehra Orhan da madalya sevinci yaşadı. K44 erkekler 80 kiloda yarışan Emre Bulgur, çeyrek finalde Azerbaycanlı Orkhan Jafarov'u geçerken, yarı finalde Gürcü Lasha Tkemaladze'ye yenilerek bronz madalyada kaldı.

K44 kadınlar 65 kiloda mücadele veren Zehra Orhan ise İtalyalı Giulia Cassar'ı çeyrek finalde eledi. Yarı finalde Yunan Christina Gkentzou'a mağlup olan Orhan, organizasyonu bronz madalya ile tamamladı. Aynı organizasyonda ter döken K44 erkekler 70 kiloda Fatih Çelik, 80 kiloda Kerem Çetinkaya ve kadınlar 65 kiloda Rümeysa Karagöz ise dereceye giremedi.

TÜRKİYE'NİN MADALYA SAYISI 11'E ÇIKTI

Münih'teki organizasyon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Türk milli takımı, para tekvando branşındaki toplam madalya sayısını artırdı. Son müsabakaların ardından Türkiye'nin genel tablodaki madalya dağılımı 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11'e yükseldi. Milli takım kafilesi, elde edilen bu derecelerle uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmiş oldu.