Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı plana göre yaklaşık 17 milyon emekli, mayıs ayı içinde hem maaşını hem de bayram ikramiyesini alacak.

Bu yıl Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tutarı 4 bin lira olarak uygulanacak. Bazı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş günleri erkene çekildiği için ödemeler aynı tarihte hesaplara yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında maaş alan emekliler için ödeme takvimi şu şekilde açıklandı:

17-22 Mayıs arasında maaş günü bulunan emekliler, ödemelerini kendi tarihlerinde alacak.



23 ve 24 Mayıs maaş günü olanların ödemeleri 21 Mayıs’ta yapılacak.



25 ve 26 Mayıs maaş günü olan emeklilerin ödemeleri ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için de ödeme günleri erkene çekildi.

25 ve 26 Mayıs maaş günü olan Bağ-Kur emeklileri ödemelerini 21 Mayıs’ta alacak.



27 ve 28 Mayıs maaş günü olanların ödemeleri ise 22 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE 20 MAYIS’TA YATACAK

Memur emeklilerinin 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara aktarılacak.

Bakanlık, vatandaşların ödeme alabilmek için ayrıca başvuru yapmasına gerek olmadığını bildirdi.

HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşların ödemeleri hisse oranına göre hesaplanacak.

Yüzde 75 oranında aylık alanlara 3 bin lira,

Yüzde 50 oranında aylık alanlara 2 bin lira,

Yüzde 25 oranında aylık alanlara ise bin lira ödeme yapılacak.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanların ödemeleri de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak.

EMEKLİLER BAYRAM ÖNCESİ RAHATLAYACAK

Artan market, fatura ve ulaşım giderleri nedeniyle zorlanan emekliler için maaş ve ikramiyenin aynı dönemde yatırılması, bayram öncesi bütçeye kısa süreli de olsa katkı sağlayacak. Özellikle Kurban Bayramı alışverişi öncesinde yapılacak ödemeler yakından takip ediliyor.