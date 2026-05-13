Survivor 2026 yarışmasında fiziksel bir kaza geçirerek hastaneye kaldırılan Bayhan'ın akıbeti netleşti. Yaklaşık bir hafta boyunca tıbbi gözetim altında tutulan yarışmacı, sağlık durumunun elverişsizliği sebebiyle adaya veda etmek zorunda kaldı.

Ada konseyinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacının kanamasının durmadığını bildirdi. Ilıcalı'nın aktardığına göre, parkurlarda yaşanabilecek olası yeni bir düşüş veya kaza riskinin alınmaması adına tıbbi ekibin onayıyla ayrılık kararı verildi.

SOSYAL MEDYADAN VEDA AÇIKLAMASI

Alınan kararın ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir canlı yayın açan Bayhan, güncel durumunu takipçileriyle paylaştı. Survivor 2026 serüveninin kendisi için resmen kapandığını belirten isim, kalan yarışmacılara başarılar dilerken ameliyat sürecine gireceğini doğruladı.

ZORLU ŞARTLAR VE SAĞLIK PROTOKOLLERİ

Ekstrem fiziksel mücadele gerektiren bu tür yarışma formatlarında, katılımcıların kalıcı hasar almasını engellemek amacıyla katı sağlık protokolleri uygulanıyor. Uzman tıbbi ekiplerin onayı olmadan parkurlara dönülmesine izin verilmemesi, formatın temel güvenlik kuralları arasında yer alıyor.