Sigara kullanımına yönelik yeni düzenleme Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da günlük yaşamı doğrudan etkileyebilir. Hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen yasa taslağında açık alanlarda sigara kullanımının sınırlandırılması, elektronik sigaraların yasak kapsamına alınması ve para cezalarının ciddi oranda artırılması planlanıyor.

Beştepe’ye sunum aşamasına geldiği belirtilen düzenleme yasalaşırsa, Alanya’da plajlarda sigara yasağı, parklar, çocuk oyun alanları ve bazı açık sosyal alanlarda yeni uygulamalar başlayacak.

AÇIK ALANLARDA YENİ DÖNEM

Taslak düzenlemeye göre restoran, kafe ve özel işletmelerin açık alanlarında sigara kullanımı yalnızca belirlenen “tütün ürünü tüketim alanları” içerisinde mümkün olacak.

Özellikle Alanya sahil bandında uygulanması beklenen düzenlemede, plajlarda sigara içilebilecek alanlar arasında en az 200 metre mesafe bulunması planlanıyor.

Çocuk oyun alanları ve spor alanlarında ise sigara bölümü oluşturulamayacak.

Kamu kurumlarının girişlerinde sigara kullanım alanları en az 20 metre uzağa kurulabilecek. Okul, ibadethane ve sosyal hizmet binalarının çevresinde ise 10 metreye kadar sigara yasağı uygulanması hedefleniyor.

E-SİGARA VE YENİ NESİL TÜTÜN ÜRÜNLERİ DE YASAK KAPSAMINDA

Hazırlanan düzenleme yalnızca klasik sigaraları kapsamıyor. Son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de yasa kapsamına dahil ediliyor.

Sağlık otoriteleri, nikotin bağımlılığının farklı ürünlerle yaygınlaştığına dikkat çekerken, yeni düzenlemenin özellikle genç kullanıcıları hedef aldığı belirtiliyor.

18 YAŞ ALTINA YENİ SINIRLAMA

Taslakta yer alan maddelere göre sigara tüketim alanlarına 18 yaşından küçükler alınmayacak.

Ayrıca tütün ürünlerinin satış sistemi dijital ortama taşınacak. Böylece ürün satın alan kişinin yaş doğrulaması elektronik sistem üzerinden yapılabilecek.

Yeni sistemde satış kayıtlarının tutulması ve denetimlerin artırılması planlanıyor.

SİGARA PAKETLERİ DEĞİŞECEK

Düzenleme kapsamında sigara paketlerinin standart hale getirilmesi hedefleniyor.

“Uzun”, “kısa”, “slim” gibi ürün ayrımları kaldırılabilecek. Ürünlerin kapalı dolaplarda satılması ve müşterilerin doğrudan erişemeyeceği alanlarda tutulması planlanıyor.

CEZALARDA SERT ARTIŞ

Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri ise cezalar oldu.

Sigara yasağını ihlal eden kişi ve işletmelere verilen para cezalarının mevcut seviyelerin 100 katına kadar artırılabileceği belirtiliyor.

2026 yılı itibarıyla yasaklı alanlarda sigara içmenin cezası bireysel kullanıcılar için 1764 TL ile 5 bin TL arasında değişiyor. İşletmelere uygulanan cezalar ise 24 bin 440 TL’den başlayıp 122 bin 660 TL’ye kadar çıkabiliyor.

2040 HEDEFİ DİKKAT ÇEKTİ

Taslakta yer alan en dikkat çekici hedeflerden biri de 2040 yılı oldu.

Düzenlemeye göre 1 Ocak 2040 itibarıyla tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve kullanımının tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor.

Yasa taslağının önümüzdeki süreçte TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.