Alanyaspor, sahadaki mücadeleci futboluyla yalnızca Süper Lig’de değil, dünya futbolunun önemli isimlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu sezon üst üste dördüncü kez şampiyonluk yaşayan yıldız golcü Victor Osimhen, turuncu-yeşilli takımın oyun anlayışına yönelik övgü dolu sözler kullandı.

Osimhen’in açıklamaları, özellikle Alanya’daki futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı. Avrupa futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden birinin Alanyaspor’u özel olarak anması, kulübün sahaya yansıttığı futbol anlayışının ne kadar dikkat çektiğini bir kez daha ortaya koydu.

“OYUNU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIYORLAR”

Başarılı golcü açıklamasında, Alanyaspor’un tempolu ve pozitif futbol oynadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Alanyaspor… Bu takım ve teknik direktörleri… Hocaları gerçekten iyi futbol oynatıyor. Bu hoşuma gidiyor, bu takımı seviyorum. Zaman harcamıyorlar, oyunu öldürmeye çalışmıyorlar. Beni en çok etkileyen takım oldu gerçekten. Alanyaspor’un hocasına selam olsun.”

Osimhen’in sözleri, modern futbolda sıkça eleştirilen zaman geçirme ve oyunu soğutma anlayışına karşı Alanyaspor’un daha cesur ve hücum odaklı bir oyun sergilediğine işaret etti.

ALANYASPOR TARAFTARLARINDAN YOĞUN İLGİ

Açıklamaların sosyal medyada yayılmasının ardından Alanyaspor taraftarları, Osimhen’in sözlerini büyük bir memnuniyetle karşıladı. Çok sayıda taraftar, yıldız futbolcunun değerlendirmesinin kulübün sahadaki emeğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Turuncu-yeşilli ekibin özellikle son haftalarda ortaya koyduğu yüksek tempo, önde baskı ve hücum futboluna dayalı oyun anlayışı, futbol kamuoyunda olumlu yorumlar almaya devam ediyor.

ALANYASPOR'UN FUTBOL ANLAYIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Alanyaspor, son yıllarda yalnızca aldığı sonuçlarla değil, sahada sergilediği cesur futbol anlayışıyla da öne çıkıyor. Rakip kaleyi hedefleyen, oyunu durdurmak yerine akıcı futbolu tercih eden yapı, hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin takdirini topluyor.

Dünya çapında tanınan bir golcü olan Victor Osimhen’in bu değerlendirmesi, Alanyaspor’un futbol kimliğinin uluslararası düzeyde de fark edildiğini göstermesi açısından dikkat çekici bulundu.

Alanya’da futbolseverler için bu açıklamalar, kulübün yalnızca puan tablosunda değil, oynadığı futbol kalitesiyle de adından söz ettirdiğinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı. Cemali AYDINOĞLU