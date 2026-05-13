Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık yönetim kurulu toplantısını parti binasında yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Burhan Dündar başkanlığında yapılan görüşmelerde, ilçenin yerel ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri ve teşkilatın yeni dönem stratejileri masaya yatırıldı.

Toplantı kapsamında mahalle bazlı saha çalışmaları, esnaf buluşmaları ve vatandaş ziyaretleri gibi konular detaylı bir şekilde değerlendirildi. Parti içi koordinasyonun önemine dikkat çekilen buluşmada, teşkilatın vatandaş odaklı faaliyetlerine ivme kazandırarak devam edeceği aktarıldı.

BURHAN DÜNDAR HANGİ MESAJLARI VERDİ?

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan İlçe Başkanı Burhan Dündar, sadece siyaset üreten değil, halkın sorunlarına doğrudan temas eden bir anlayışla hareket ettiklerini açıkladı. Alanya'nın problemlerini sahada bizzat tespit ederek çözüm yollarını vatandaşlarla birlikte arayacaklarını bildirdi. Dündar ayrıca, teşkilatın giderek güçlendiğini ve önümüzdeki süreçte saha çalışmalarını daha da artırarak halkla iç içe olacaklarını duyurdu.

YEREL SİYASETTE SAHA ÇALIŞMALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Siyasi partilerin ilçe teşkilatlanmalarında mahalle ve esnaf ziyaretleri, seçmen beklentilerini doğrudan anlama ve yerel sorunlara hızlı müdahale etme açısından kritik bir rol üstleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin Alanya özelinde tabana yayılan bu iletişim stratejisi, bölgedeki siyasi hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artacağına işaret ediyor.

Teşkilat üyelerinin tam kadro katılım gösterdiği haftalık olağan toplantı, Alanya'nın geleceği için birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesiyle sona erdi. Belirlenen yeni yol haritası doğrultusunda partinin ilçe genelindeki saha faaliyetlerinin kısa süre içinde hızlanması bekleniyor.