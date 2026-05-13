AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat planlayan 12-27 yaş aralığındaki yolcular için yeni bir indirim fırsatı duyurdu. Şirket açıklamasına göre, belirlenen yaş grubundaki gençler uçak biletlerini yüzde 30 daha uygun fiyata temin edebilecek.

Kampanya kapsamındaki indirimli bilet satışları bugün saat 11.00 itibarıyla başladı ve yarın gece 23.59'da sona erecek. Sadece iki gün sürecek bu fırsattan yararlanan yolcular, 6 Ekim ile 22 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri KKTC uçuşlarında indirimli seyahat edebilecek. Bilet işlemleri markanın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

EK HİZMETLERDE DE İNDİRİM GEÇERLİ

Havayolu şirketinin aktardığına göre, yüzde 30'luk fiyat avantajı sadece uçuş biletleriyle sınırlı kalmıyor. Yolcular, seyahatleri sırasındaki tüm koltuk seçimi işlemlerini de aynı oranda indirimle gerçekleştirebilecek. Ayrıca, kabin bagajı hizmeti kampanya süresince 150 TL sabit ücretle eklenerek kullanıcılara sunulacak.

KİMLER İÇİN AVANTAJ SAĞLIYOR?

Satış penceresinin yalnızca iki günle sınırlı olması, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin hızlı hareket etmesini gerektiriyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarını kapsayan 6 Ekim - 22 Aralık 2026 seyahat dönemi, KKTC'de eğitim gören üniversite öğrencileri ile bu tarihlerde adaya turistik ziyaret planlayan gençler için önemli bir maliyet avantajı yaratıyor.