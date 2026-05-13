Bodrum'da 28 Kasım 2023 tarihinde Irina Dvizova ve kızı Dayana'nın öldürülmesine ilişkin açılan davada karar açıklandı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Andrej Kuslevic'e "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Duruşmaya tercüman aracılığıyla katılan Kuslevic, hakkındaki iddiaları reddetti. Olay döneminde Bodrum'daki bir otelde bulunduğunu doğrulayan sanık, savcılığın delil olarak sunduğu güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. Kuslevic, Almanya'daki adli makamlarca yapılan bilirkişi incelemesinde de videodaki şahsın kendisi olduğunun tespit edilemediğini iddia etti.

SANIK SAVUNMASINDA NELER SÖYLEDİ?

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık, psikolojik bir rahatsızlığı bulunmadığını ve cinayet işlemek için herhangi bir motivasyonu olmadığını savundu. Sabit bir gelire, düzgün işleyen bir şirkete ve sağlam bir aile yapısına sahip olduğunu belirten Kuslevic, beraatini talep etti. Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, kararın açıklanmasının ardından adliye önünde konuşan sanık avukatı Ebru Çınar Kuvvet, verilen karara itiraz edeceklerini bildirdi.

CİNAYET SÜRECİ VE İADE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olayın geçmişine bakıldığında, Irina Dvizova ve kızı Dayana'nın cansız bedenleri 28 Kasım 2023'te İçmeler mevkisindeki sarp bir yamaçta, birbirlerinden 3 metre uzaklıkta çarşafa sarılı halde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde anne ve kızın ateşli silahla vurulduğu tespit edilmişti.

Cinayetin ardından 5 yaşındaki oğlu M.K.'yi yanına alarak yurt dışına kaçan eski eş Andrej Kuslevic hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Almanya'da yakalanan şüpheli, uluslararası adli iş birliği kapsamında 6 Şubat tarihinde Türkiye'ye iade edilerek yargı önüne çıkarıldı. Kurbanların cenazeleri ise 13 Aralık 2023'te aile üyeleri tarafından teslim alınmıştı.