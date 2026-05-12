TFF'nin açıklamasına göre, Türkiye profesyonel futbol liglerinde 2026-2027 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Corendon Alanyaspor'un da yer aldığı Trendyol Süper Lig, 14 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak maçlarla start alacak. Alanya'daki futbolseverlerin yakından takip ettiği alt liglerin takvimi de resmi olarak belirlendi.

SÜPER LİG VE 1.

LİG TAKVİMİ

Federasyon tarafından yayımlanan duyuruya göre, Süper Lig'de ilk yarı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerindeki 16. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027'de başlayıp, sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Trendyol 1. Lig ise 7 Ağustos'ta erken bir başlangıç yapacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak. Ayrıca 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

ALT LİGLERDE İLK DÜDÜK EYLÜLDE

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. Her iki ligde de ilk yarı 20 Aralık'ta sona ererken, ikinci yarı maçları 16 Ocak 2027'de yeniden hız kazanacak. Normal sezonun 24 Nisan 2027'de biteceği alt liglerde, sezon sonu oynanacak play-off müsabakalarının tarihleri ise daha sonra ilan edilecek. Hafta içi mesaisi 2. Lig'de 12, 24 ve 29. haftalarda, 3. Lig'de ise 11, 22 ve 28. haftalarda gerçekleşecek.

ALANYASPOR İÇİN KAMP PLANLAMASI BAŞLIYOR

TFF'nin açıkladığı bu takvim, Süper Lig ekiplerinin yaz dönemi hazırlık programlarını doğrudan şekillendiriyor. Sezonun 14 Ağustos'ta açılacak olması nedeniyle, Corendon Alanyaspor'un temmuz ayının başında topbaşı yapması ve hazırlık kamplarını bu takvime göre organize etmesi bekleniyor. Alanya'nın spor turizmi açısından da hareketli geçmesi muhtemel olan bu dönem, yerel futbol kulüplerinin önümüzdeki sezonki lojistik planlamalarına temel oluşturacak.